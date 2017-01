Sulz a. N. Wedel geschwungen

Das Gegenstück des "Pessi" ist der "Optimist". Auch hier wurde sofort überlegt und nach "au der kommt net vom Städtle" kam "mit schwäbisch tut er sich a bissle schwer", "er hält sich viel in der Stadt auf" und "den siehst du in der Wirtschaft". Marion Kreth gab nachher zu, dass sie beim Schnaps trinken noch viel üben müsse.

Auch die Hexe ist fällig

Eine Familie im Dreierpack – so hätte das Motto für den Abend auch lauten können. Die Söhne von Theamina Heindel waren auch dabei, unter dem Salzsieder war Axel Heindel zu finden, der natürlich "vom Buckel ra kommt", ein "Frauenhaus betreut" und der "an Bällen au a Freud hat". "Der liegt öfters im Grünen" und deutlich "Der Friseur hat an dem au koa Freud" und dazu die Beschreibung "an der Fasnet blinkt der" halfen beim Raten.

Zwillingsbruder Jörg, bei dem schon eine Handbewegung reichte, um sich zu outen, und der eher unter dem Namen "Jogger" in Sulz bekannt ist, war auch dran. "Der hat ein einnehmendes Wesen", "Deam sei Lachen kennt Jedermann", "Fußballspielen hat der au scho probiert" und "Der kann au ein rechter Furzklemmer sei".

Da blieb mit Michael De Chiara ein weiteres Sulzer Urgestein übrig. Er war der, "der aus dem Städtle kommt" und "er kehrt net zu den Schlanken", dazu "den kannst überall im Flecken treffen", oder "er liebt die großen Töne", "Pulverdampf ischt deam net fremd". "Chacalaca isch sei Lieblingswort" – dies war die endgültige Entscheidung beim Erraten des Breagler unter dem sich "Detschi" versteckte.

Immer zum Schluss kommt die agilste Figur der Sulzer Fasnet in den Raum. Heuer musste die Hexe auch vom Buckel runter kommen, um erraten zu werden. "Die siehst öfters mit em Kinderwagen", und demzufolge "isch er au beim Kinderfest immer dabei". "Wilde Tiere sind ihr Hobby", in Anspielung auf ihren Vorsitz bei den Pink Pämpärs wurde mit "Windeln sind ihr au net fremd" hingewiesen und "Musik isch Familientradition". Auch die flinke Sulzer Hexa musste am Ende ihre Maske abnehmen.

Die "Promis" freuten sich über den stimmungsvollen Abend, genauso wie die Narren an den Tischen. Die Schantlekapelle durfte noch einmal loslegen und auch die Hexen besangen "die kleine Kneipe". Alleinunterhalter Marcel Kipp hielt das Stimmungsbarometer lange hoch.