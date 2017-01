Sulz a. N. Wasserversorgung Engerstal erhält einen Zuschuss

In die Haushaltsplanung 2017 sind neben der Neugestaltung des Ortswappens auch neue Dusch- und WC-Trennwände in der Gemeindehalle eingestellt. Für den zweiten Bauabschnitt "Pflasterarbeiten Friedhof" sind 15 000 Euro eingeplant. Der "größte Brocken mit 150 000 Euro" sei allerdings die Aufdimensionierung des Kanals in der Enslinstraße, so Trautwein. "Das muss endlich gemacht werden, bei Starkregen haben die Bewohner der Straße Hochwasser im Keller."

2018 stehen für den Abbruch von Gebäuden in der Ortsmitte 90 000 Euro und für das geplante Dorfgemeinschaftshaus 700 000 Euro im Jahr 2019 bereit. "Wir sind damit auf einem guten Weg", waren sich die Ratskollegen einig.

Weiter entschieden die Ortschaftsräte, dass zwei zusätzliche Begrüßungsschilder beschafft werden sollen. Ein Schild steht bereits am Ortsausgang Richtung Dettingen, ein weiteres soll am Ortsrand Richtung Hopfau stehen und ein drittes unterhalb des Feuerwehrgerätehaus.