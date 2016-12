Sulz a. N. Wasserversorgung eines Grundstücks kostet künftig mehr

Sulz. Bevor der Haushalt in der letzten Gemeinderatssitzung 2016 verabschiedet wurde, stand noch die "Globalberechnung" auf dem Plan. Diese falle alle zehn bis 15 Jahre an und sei zuletzt im Jahr 1997 durchgeführt worden, erklärte Kämmerer Michael Lehrer. In der Globalberechnung werde auch in die Zukunft geplant, also die künftigen Kosten und die zu erwartenden Zuweisungen bis zum Jahr 2025 eingeplant.