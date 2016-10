Sulz a. N. Wasserschloss wird Schauplatz von Mozart-Oper

Die Kultur stand am Montag in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats im Mittelpunkt. Freunde und Anhänger von Operngalas dürfen sich freuen: Auch im kommenden Jahr gibt es nach den erfolgreichen Aufführungen von "Rigoletto" im Jahr 2013 und "Tosca" (2015) ein neues Highlight. Vom 21. bis 23. Juli 2017 oder vom 28. bis 30. Juli 2017 wird im Glatter Wasserschloss die Mozart-Oper "Don Giovanni" in Zusammenarbeit mit dem Residenzorchester Baden-Württemberg gespielt.

Am Montagabend wurden die finanziellen Rahmenbedingungen für die außergewöhnliche Veranstaltung geschaffen. Der Verwaltungsausschuss stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. Der städtische Zuschuss wurde auf 20.000 Euro festgesetzt. Im Falle eines Einnahmeausfalls durch höhere Gewalt wie Unwetter oder einen Unfall kann der Zuschuss 40.000 Euro betragen.

Wirtschaftsförderer und Sachbearbeiter Hartmut Walter erklärte den Gemeinderäten noch einmal das Besondere an dieser Veranstaltung, deren Kosten sich auf 175.000 Euro summieren. Es seien nicht alleine die eigentlichen Kosten, die den Mehrwert dieser Veranstaltung ausmachten, so Walter. Vielmehr habe man mit "Don Giovanni" eine Mozart-Oper ausgewählt, die schon oft gespielt wurde und damit Anerkennung in der klassischen Musikwelt gefunden habe.