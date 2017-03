Sulz a. N. Von Heuchelei und Standesdünkel

Sulz. Sie sind die einzigen Darsteller auf der Bühne der Stadthalle bei der neuesten Produktion des Sulzer Theaterclubs "Die Baronin und die Sau". Regisseurin Ursula Weber hat natürlich erkannt, wo im Detail noch Schwächen sind und was anders akzentuiert werden könnte. Beispielsweise soll die eine oder andere Szene mit etwas mehr Humor und Ironie gewürzt werden.

Es handelt sich um eine Kriminal-Satire: Lachen ist erlaubt, auch wenn Autor Michael Mackenzie ein sozialkritisches Werk geschrieben hat. Da geht es um Standesdünkel, Scheinheiligkeit und Heuchelei der so genannten besseren Gesellschaft, zu der sich die Baronin zählt. Sozial überlegen, wie sie sich nun mal fühlt, will die Adelige Verantwortung für "niedere Klassen" übernehmen. Sie hat einen großen Plan: Die Dame will ein "niedriges Geschöpf in ein perfektes Dienstmädchen verwandeln", um dann ihr "Kunstwerk" der vornehmen Gesellschaft vorzuführen.

Das uneheliche, von einer Bauernfamilie ausgesetzte und in einem Schweinestall bei Tieren aufgewachsene Kind nennt die Baronin in Anlehnung an Jean-Jacques Rousseaus Buch "Emile oder über die Erziehung" Emilie. Sie beginnt mit der Erziehungsarbeit. Von Szene zu Szene merkt der Zuschauer die Fortschritte. Man sieht Emilie zunächst grunzend auf dem Boden kriechen, doch schon bald kann sie gehen, weiß wie der Tisch gedeckt wird, lernt sprechen, von sich zunächst allerdings nur in der dritten Person. Und am Ende singt sie sogar mit wohltönender Stimme.