Sulz a. N. Vom Umgang mit Trauer und Trauernden

Inmitten des Stuhlkreises liegt ein dunkles Tuch auf dem Boden. Es trägt einen Grabschmuck, nämlich einen kleinen Kranz mit einer Engelsfigur in der Mitte. Umrahmende Teelichter erhellen den Raum. Anita Bucher stellt sich vor. Sie selbst hat nach dem Tod ihres Sohnes eine schwere Zeit erlebt und möchte nun mit ihren Erfahrungen anderen helfen.

Zunächst ging sie der Frage nach "Was ist Trauer?". Trauer als normaler und notwendiger Prozess zur Verarbeitung einschneidender Verluste lässt sich in vier Phasen gliedern. Man will zunächst den Tod nicht wahrhaben. Dann bahnen sich Gefühle ihren Weg. Suchen und Sich-Trennen bestimmt die dritte Phase. Gemeinsame Erlebnisse sollen Teile der Beziehung retten. Sie werden wie Edelsteine gesammelt. Je mehr gefunden wird, was weitergegeben werden kann, umso mehr wird der Weg zurück ins Leben geebnet. Innere Ruhe kehrt zurück.

Frauen, Männer, Kinder, alle trauern anders. Wie geht man mit Trauernden um? Zuhören können, da sein, seelische Schwankungen aushalten, Schweigephasen akzeptieren, damit könne man helfen. Das Schlimmste sei, den Betroffenen auszuweichen. Besser sei es, die eigene Hilflosigkeit einzugestehen. Eine stille Umarmung helfe manchmal mehr als Worte. Den Verstorbenen beim Namen nennen, Gelegenheit geben zum Erzählen, geduldig immer wieder zu gemeinsamen Aktivitäten anregen, diskret Hilfe anbieten und nicht bemuttern, der Jahrestage gedenken, anrufen, besser noch selbst vorbeigehen oder gemeinsam Fotos anschauen waren nur einige der wohltuenden Tipps. Unpassend seien Floskeln wie "Die Zeit heilt alle Wunden", "Du musst jetzt stark sein" oder "Du hast ja noch mehr Kinder". Als Nummer eins der schlimmsten Trostfloskeln stellte sie "Das Leben geht weiter" in den Raum. Betroffenheit schlich sich ein, die anschließenden Fragen Platz machte. Alle Einnahmen des Abends gehen an das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg.