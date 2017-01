Sulz a. N. Vom Staub befreit

Es folgt der Showtanzabend in Erlaheim am 28. Januar, und am gleichen Tag ist Narrenparty in Dettensee. Am 3. Februar ist Fasnetsabend in Haigerloch, am 4. Februar Kinderball im Fischinger Farrenstall, es folgt der Nachtumzug in Empfingen am 11. Februar.

Am 12. Februar startet der Ringumzug in Sulz, am 18. Februar sind Umzug und Narrenparty in Fischingen, danach ist der Hexentanz am Schmotzigen, am 24. Februar steigt der Zunftball in Fischingen, am 25. Februar geht es zur Kinderfasnet in Untertalheim, und am gleichen Tag findet der Hiatleball im Fischinger Farrenstall statt. Am 26. Februar geht es zum Umzug nach Stetten/Haigerloch, am 27. Februar ist Umzug in Hirschau und abschließend der Fleggadapp in Fischingen am 28. Februar.