Sulz a. N. Vom Mercedes, dessen Antenne auf Halbmast steht

Sulz-Glatt. Walle Sayer ist ein Sammler – er sammelt Wörter und Begriffe in seinem Notizbuch. Jetzt sind wieder so viele zusammengekommen, dass es zu einem neuen Buch gereicht hat. "Was in die Streichholzschachtel passte", ist der treffende Titel für seine Prosagedichte. Das sind kleine sprachliche Kunstwerke. Eine Leseprobe davon gab Walle Sayer am vergangenen Freitag im Fürstensaal des Kultur- und Museumszentrums Schoss Glatt.