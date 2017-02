Sulz a. N. Vom Acker bis zur Unterhose – alles steht im Familienbuch

"Vom Acker bis zur Unterhose, vom Löffel bis zur Bettwäsche – alles wurde in den Familienbüchern verzeichnet", schmunzelte Paul Müller vor einigen Mitgliedern der Freien Wähler Vereinigung (FWV), die sich am Samstag von den Stadtarchivaren über ihre Arbeit und die Planungen für die Zukunft informierten.

Cornelia Bitzer-Hildebrandt freute sich darauf, "aus erster Hand zu erfahren was sich hier getan hat". Sei doch das Archiv in den vergangenen Monaten mehr und mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Im Rahmen der gegenwärtigen Ausstellung "Neckarwiesen", aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten spiele die Erinnerungskultur eine wichtige Rolle. Dabei erfülle das Stadtarchiv eine wesentliche Funktion. Diesen Aufgaben müsse man in der Zukunft Rechnung tragen, beschrieb die Stadträtin ihre Intension.

Der langjährige Archivar Paul Müller betonte, dass es zu seinen Kernaufgaben gehöre, das in der Verwaltung entstehende Schriftgut auf seine Archivwürdigkeit zu bewerten sowie das Schriftgut von Firmen, Vereinen und Verbänden für die Zukunft zu sichern. Den Mitgliedern der FWV wurde deutlich gemacht, dass dies auch für die Dokumente gilt, die in der Stadtratssitzung entstehen.