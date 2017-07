Sulz a. N. Vier von neun Bauplätzen im "Mühlgarten" verkauft

Gedanken machten sich die Ortschaftsräte hinsichtlich Haushaltsanmeldungen, die in der nächsten Sitzung am 26. Juli festgemacht werden sollen. In zwei neuen Gitterschränken sollen die Gerätschaften in der Gemeindehalle untergebracht werden, gab Trautwein bekannt. Ortschaftsrätin Gudrun Bühner regte an, dass auf dem Friedhof ein neuer Weg zu den Urnengräbern gerade für ältere Menschen eine Erleichterung wäre. Eine Nachpflanzung an der Friedhofshecke, das Loch ist gegenwärtig mit Brettern verdeckt, wäre ihrer Meinung nach ebenfalls nötig.

Karl Wössner bemängelte die abgesenkten Straßenschächte, die immer noch nicht repariert seien. Die Mittel dazu seien für das ganze Stadtgebiet sogar erhöht worden, teilte Trautwein mit, aber man müsse Geduld haben, da die ausführende Firma mit den Arbeiten nicht nachkomme.

Ortschaftsrat Theo Trick meinte, dass der Lohweg dringend gerichtet gehöre. Stadtrat Martin Frey stimmte dem zu: "So kann man keinen Winterdienst machen." Der Ortsvorsteher gab zu bedenken, dass Sulz ein Straßenkataster hat, "und dort steht der Lohweg ziemlich an hinterster Stelle".