Sulz a. N. Viele machen sich mit Schüsseln auf den Weg

Zur Mittagszeit machten sich zahlreiche Einwohner mit ihren Schüsseln auf den Weg in die Halle und holten sich ein deftiges Mittagessen. In den frühen Nachmittagsstunden zählte eine Jagdgesellschaft mit 58 Jägern und Treibern zu den Gästen und ließ sich das Speiseangebot nach ihrer erfolgreichen Drückjagd schmecken. Am Abend füllte sich die Halle wieder langsam.

Ab 18 Uhr spielten die "Oldies" vom Hopfauer Musikverein unter der Leitung von Herbert Zeller auf und unterhielten die Gäste mit ihren schwungvollen Melodien. Begrüßt wurden die Besucher vom Vorsitzenden Helmut Link. Sein Dank galt den Musikern für ihre spontane Zusage an der kurzfristig angesetzten Veranstaltung. Ein Dankeschön richtete er auch an alle, die den Sportverein beim Umbau des Sportheims unterstützen. Auf die Sportler warte in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit. Die Toilettenanlage sei nicht mehr zeitgemäß und werde erneuert. Zudem dürfen sich die Schiedsrichter und die Gastmannschaften auf neue und großzügige Räumlichkeiten freuen. Den Gästen in der gut gefüllten Halle wünschte er beste Unterhaltung.

Für die Bewirtung sorgte am Abend die Damen-Gymnastikgruppe "Team 86". Die Schlachtplatte fand einen reißenden Absatz. Das dazu gereichte Holzofenbrot wurde vom ehemaligen Vorsitzenden und gelernten Bäcker Willi Heinzelmann gebacken und gespendet. Den ganzen Tag über konnte um Schokoladetafeln gescholdert werden. Groß und Klein hatten dabei ihren Spaß.