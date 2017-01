Sulz a. N. Viele Ideen für Ort der Begegnung

Jörg und Regina Sülzle informierten über das geplante Bauvorhaben in "Holzhausen-Mitte". Neben dem Dorfgemeinschaftsraum mit Terrasse sind in dem Gebäude auf drei Geschossen acht Wohnungen geplant, Stellplätze sind in der Tiefgarage, und alle Wohnungen sind barrierefrei zu erreichen.

"Was einer nicht schafft, schaffen viele", sagte Gislinde Sachsenmaier. Sie stellte in ihrem Vortrag die Rechtsform einer Genossenschaft vor. Es müsse aber eine Idee sein, die Hand und Fuß habe. auch würden "lokale Zugpferde" benötigt. Offen gelassen wurde, ob eine Genossenschaftsform für "Holzhausen-Mitte" in Frage kommt. Im Anschluss wurde diskutiert. Jörg Sülzle machte deutlich, dass er voll und ganz hinter dem Projekt Mehrfamilienhaus mit Dorfgemeinschaftsraum stehe. Moderator Martin Müller aus Stuttgart, der von seinem Sohn Max unterstützt wurde, bestärkte beim Workshop im Rathaus die Ortschaftsräte, sich kreativ zu entfalten und Mut für Projekte zu haben, die aus jetziger Sicht vielleicht nicht möglich seien.

Neben den Ortschaftsräten nahmen unter anderem auch Sabrina Glöckler, Lena Halle und Marion Plocher von der Verwaltung an der "Kreativwerkstatt" teil. Bei einem weiteren Workshop unter dem Titel "World-Cafe Holzhausen" am 8. Juli ab 19 Uhr in der Panoramahalle sollen dann alle Bürger mit einbezogen werden.

Es ging um einen "Ort der Begegnung". Dazu wurden zahlreiche Vorschläge auf den ausgelegten Kärtchen vermerkt, beispielsweise ein Hofladen oder ein Bauernmarkt in der Ortsmitte, ein Laden mit Café und Außenplätzen, ein Gasthaus, ein Dorfbrunnen, gut sortierte Läden, ein Kinderspielplatz, Verkaufswägen, ein Grünbereich und Sitzgelegenheiten am Rathaus.

Die Ideen sprudelten. Wanderwege im Umfeld waren ein Thema, und natürlich stehen die Holzhauser dem Thema Integration offen gegenüber. Weitere Vorschläge waren Open-Air-Konzerte für alle Stilrichtungen, Kräuter-, Genuss- oder Streuobst-Wanderungen, und als besondere Einrichtung könnte ein Barfußpark inmitten der Ortschaft angelegt werden.

Die Teilnehmer sollten sich Gedanken machen, was förderlich oder hinderlich ist, und wer sich um etwas kümmert. Es stellte sich aber auch die Frage nach der Finanzierung, nach der Machbarkeit und nach Personen, die dafür sorgen, dass es weiter geht.