Sulz a. N. Viele Beispiele leisen Heldentums

Sulz. Schätzle war sichtlich überrascht und freute sich, dass selbst nach mehreren Führungen dieser Art noch immer großes Interesse am Thema bestehe, gemessen an den 15 Teilnehmern.

Auf dem Marktplatz ging Schätzle auf die Entwicklung nationalsozialistischer Tendenzen seit 1920 ein, die auf die Zukunft hinwiesen. Viele Daten und Fakten spiegelten ein breites Meinungsspektrum und das damalige politische Klima. Er zeigte auf, wie in Sulz die beiden Stränge Christentum und Politik aufeinandertrafen. Nazis und Christen besuchten die Veranstaltungen des jeweils anderen, man kannte sich ja. So ging die SA 1933 in Uniform geschlossen in die evangelische Kirche. Der damalige Dekan sympathisierte offen mit den Nazis – und nicht nur er. Vorgelesene Auszüge aus Berichten ließen auch Bischöfe national gesinnt erscheinen.

Schätzle führte aus, wie die beiden großen Kirchen nach und nach ausgeschaltet wurden. Widerstand konnte nur im Untergrund erfolgreich betrieben werden, Parteien gab es ja nicht mehr. Dennoch war er möglich, wie das Beispiel Theophil Wurm zeigt.