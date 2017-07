Sulz a. N. Viele Aufträge, wenig Facharbeiter

Geiger Handling besteht mittlerweile seit 30 Jahren in Dornhan. Momentan beschäftig das auf Automation spezialisierte Unternehmen 35 Mitarbeiter. Etwas beengt gehe es zu, meinte Graf, "wir haben ein Platzproblem". Bei der Schwarzwaldtankstelle am Kreisverkehr hat die Firma mit einem Neubau begonnen. Dieser könne im September bezogen werden. Geiger Handling habe eine eigene Fertigungshalle, arbeite aber auch mit ansässigen Unternehmen in Dornhan zusammen. "Das", so Graf, "wollen wir beibehalten." Hauptkunde mit einem Anteil von 90 Prozent ist die Automobilbranche.

Den Hauptumsatz, ebenfalls 90 Prozent, macht das Unternehmen in Deutschland, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Nur etwa zehn Prozent der Produktion gehe in den Export.

Kauder hat auf seiner Sommertour auch von anderen Firmen gehört, dass sie viele Aufträge hätten, diese aber kaum bewältigen könnten. Wachstumsbremse sei der Fachkräftemangel. Zudem wollten immer mehr Schulabgänger studieren. Durch Zuwanderung könne das Problem nicht gelöst werden: Es müsse ausgebildet werden, meinte Kauder. Er ist überzeugt, dass es nicht mehr lange dauert, dass Facharbeiter mehr verdienten als Ingenieure. Wichtig werde aber auch sein, dass sich die mittelständischen Betriebe der Digitalisierung stellten. Sonst würden sie nicht überleben.