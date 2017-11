Sulz a. N. Viel Sediment auf der Neckarsohle

Nach Auskunft von Daniel Elsässer von der Außenstelle Donaueschingen des Regierungspräsidiums Freiburg mussten die Planungsleistungen für den Hochwasserschutz in Sulz und in Fischingen (dort fanden keine Sohleerkundungen des Neckars statt) ausgeschrieben werden. Die Verträge seien mittlerweile unterschriftsreif. Die Planungsleistungen für Sulz seien an ein Karlsruher Büro vergeben worden.

Die Zeitschiene sieht Elsässer zufolge so aus, dass im kommenden Jahr geplant wird. 2019 ginge es in die Genehmigungsphase, so dass 2020/21 mit dem Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen begonnen werden könnte. Bürgermeister Gerd Hieber hätte sich einen früheren Beginn gewünscht. Bei den komplementären Finanzmitteln stehe die Stadt Gewehr bei Fuß. FWV-Stadtrat Eberhard Stiehle fragte, ob der Damm an der Holzhauser Straße wegen seiner Schwachstellen vorgezogen werden könne. Elsässer ließ das offen.

Angestellt werden müssten nun Überlegungen zum weiteren Sedimenteintrag, sagte Stieler. Ein Bemessungswasserspiegel sei festzulegen, auch weitere Beprobungen sind aus seiner Sicht erforderlich. Man benötige außerdem für das ausgebaggerte Material ein Entsorgungs- beziehungsweise Weiterverwendungskonzept.