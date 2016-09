Sulz a. N. VHS-Programm bietet viel Neues

Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch spricht nicht nur Urlauber an. Die 15 Kurse rund um Arbeit-Beruf-Computer wurden noch durch Themen wie "Foto-Workshop", "Website erstellen" und "Videos professionell schneiden" ergänzt.

Das Herbstsemester beginnt am 12. September. Die Anmeldungen zu den Kursen laufen bereits seit dem 1. September und sind in der Geschäftsstelle Sulz, Telefon 07454/4 02 95, Fax 07454/ 4 02 86, per E-Mail vhs.sulz @t-online.de, persönlich zu den üblichen Geschäftszeiten, über die Internetseite www.vhs-sulz.de oder per Anmeldekarte möglich. Das neue Programm der VHS kann im Sulzer Bürgerbüro, den Rathäusern und Ortschaftsverwaltungen, der Bücherei, den Kreditinstituten und vielen Einzelhändlern abgeholt zu werden