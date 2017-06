Sulz a. N. Versickerung auf Grundstück

In Weiden sollen insgesamt 15 000 Quadratmeter entsiegelt werden. Davon seien mittlerweile neun Prozent erreicht. Bürgermeister Huber ist damit zufrieden und zuversichtlich, dass die Vorgaben für die Zuschüsse erfüllt werden können. Das Förderprogramm dauert zweienhalb Jahre.

Die Stadt beteiligt sich ebenfalls daran. Entsiegelungsmaßnahmen sind an der Mehrzweckhalle in Weiden, zum Teil an der Schule und am Rathaus vorgesehen. Huber: "Wir lassen uns dabei von einem Fachbüro beraten."