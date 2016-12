Sulz a. N. Drei Verletzte bei Unfall nahe Kastell

Eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin bog kurz nach 10 Uhr von der Meboldstraße auf die K 5505 ab. Auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße kam im selben Moment aus Richtung Sulz ein VW Golf angefahren, den die 43-Jährige übersehen hatte.

Der 58-jährige VW-Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber eine wuchtige Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

Die beiden Mercedes-Insassen und der VW-Fahrer wurden leicht verletzt und per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt auf etwa 20.000 Eur geschätzt wird.