Sulz-Mühlheim/Vöhringen (ah). Die Ortsgruppe des VdK Mühlheim und der VdK Vöhringen/Bergfelden wurden im Rahmen der Aktion "Frohe Herzen" vom Europa-Park Rust eingeladen, einen Tag lang im Park zu verbringen. Neben den zahlreichen Shows können die VdK-Mitglieder alle Fahrgeschäfte, egal ob mit Zug, oder Schiffen, benutzen. Wer das gesamte Angebot am Montag, 3. April, in Anspruch nehmen will, ist mit dem VdK zum Nulltarif eingeladen. Anmeldungen sind ab sofort beim VdK-Vorsitzenden Wolfgang Heidepriem, Telefon 07454/86 87, oder bei Reiner Steeb, Telefon 07454/61 52, möglich. Das Fahrgeld für Mitglieder beträgt 20 Euro, für Nichtmitglieder 25 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.