Sulz-Renfrizhausen. Mit vier Freundinnen ist Uschi Mayer-Rentschler auf den Kirchberg gereist, um ein entspanntes Wochenende zu verbringen. Vor dem Entspannen stand aber erst einmal die Freude, denn die Yoga-Lehrerin aus Speyer wurde als 5000. Gast begrüßt, der in diesem Jahr das Tagungs- und Einkehrhaus in Sulz besucht. Im Berneuchener Haus Kloster Kirchberg ist Uschi Mayer-Rentschler zum ersten Mal: "Wir fünf haben in Mannheim unsere Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Seitdem treffen wir uns jedes Jahr an einem anderen Ort in Deutschland. Eine Freundin hat mir vom Kirchberg erzählt, wir haben uns die Internetseite angeschaut und spontan dafür entscheiden, hierher zu fahren." Nun darf sich Mayer-Rentschler über einen Gutschein für zwei Übernachtungen auf dem Kirchberg freuen, der ihr von Pfarrer Matthias Gössling überreicht wurde.