Sulz a. N. Unterwegs im Urwald

Dilger entführte die Zuhörer mit seinem Diavortrag nach Ghana in den afrikanischen Urwald. Accra ist die größte Stadt des Landes, Hauptstadt und wirtschaftliches Zentrum. Hier begann Dilgers Reise zu einem kleinen Urwalddorf mit rund 80 Einwohnern, wo er das Land und das Leben der Einheimischen erkundete.

Mit eindrucksvollen Bildern zeigte er einen Einblick in diese Welt. Nach einem Blick auf das Marktgeschehen in der Hauptstadt mit traditioneller Handarbeit oder Textilien aus Asien ging es in den Urwald im Landesinneren.

Ein Dorf mit Lehmhäusern, auf dem Innenhof lagert mit der Axt gespaltenes Feuerholz, ein junger Afrikaner mit glänzender Armbanduhr zieht Gummistiefel an, vor der Hütte ist die Kochstelle, Mädchen und Knaben holen Wasser an einem Tümpel. An einer Lehmgrube formen Eingeborene Ziegelsteine. Der Dorfvorsteher ist dort König. Rund ums "Dörfle" ist Urwald. Er bietet neben Feuerholz noch Holz zum Hausbau und auch einiges Essbares.