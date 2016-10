Sulz a. N. Unternehmen buhlen um Nachwuchs

Sulz. Lange steht die junge Frau am Messestand der Polizei, lässt sich die verschiedenen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in den unterschiedlichen Bereichen erklären. Was ist spannender: innerer Dienst, Kripo oder doch lieber Hubschrauber fliegen? Am Ende hat sie eine Menge Infomaterial in der Hand, doch so ganz sicher ist sich Lara Beschnitt, 14 Jahre alt, dann doch noch nicht: "Das klingt schon spannend und interessant, aber ich habe noch keine direkte Richtung, in die es mal gehen soll", gesteht sie. "Ich könnte mir auch einen Beruf im sozialen Bereich vorstellen." Noch ein Jahr bis zum Realschulabschluss, bis dahin sollte ein erster Plan stehen.

Wie Lara geht es vielen, die an diesem Freitag die Ausbildungsmesse KAZ in der Stadthalle im Backsteinbau besuchen. Die meisten der Jugendlichen haben noch keine klare Vorstellung von dem, was sie später beruflich machen möchten. Genau dafür ist die Messe gedacht: In lockerer Atmosphäre kann man umherschlendern, sich an den 46 Ständen Infomaterial holen und das eine oder andere Gespräch mit den Vertretern der Unternehmen suchen.

An den meisten Ständen gab es mehr zu erleben als "nur" Infos zu Ausbildung und Beruf. Vom kleinen Quiz über ein Geschicklichkeitsspiel zum Thema Logistik, Puzzles, virtuelle Ratespiele bis hin zu einem Tischkicker aus Holz und Pappe – die ausstellenden Unternehmen hatten sich teilweise richtig ins Zeug gelegt, um die Jugendlichen anzulocken. Der 14-jährige Gabriel Schneider ist am Stand der Firma Mafell aus Oberndorf hängen geblieben, wo ein pneumatischer Schaltkreis aufgebaut ist. Er überlegt sich gerade, im kommenden Jahr Industriemechaniker oder einen vergleichbaren Beruf zu lernen: "Ich habe gedacht, ich gehe in den Technikbereich. Das Konstruieren finde ich sehr spannend", sagt der Hauptschüler. Ein paar Messestände nebenan wird fleißig gehämmert: Die Firma Lange lässt ihre künftigen Azubis Schieferplatten klopfen, "das ist ein Teil der Dachdecker-Ausbildung", erklärt Bauleiter Wolf Kai.