Sulz a. N. Unter den zehn besten Unternehmen Baden-Württembergs

In der Hauptversammlung konnte Geschäftsführer David Lange mit überaus positiven Eindrücken und Zahlen aufwarten. Auf eine erfolgreiche Gründungsphase mit rasch anlaufender Werbekampagne hin zeichnete sich eine gute Entwicklung der Auftragslage ab. Auftragsannahme und -abwicklung wurden ständig optimiert, ebenso die Qualität der Bilder. Sonderwünsche wurden umgesetzt, die Kunden seien immer zufrieden und von der Idee begeistert gewesen.

Die Schüler erreichten die Qualifikation zum Landeswettbewerb. Auf Grund ihrer Präsentation in Stuttgart sicherten sie sich einen Platz unter den zehn besten Unternehmen in Baden-Württemberg.

Das von Lange vorgestellte Zahlenwerk wies die Gesamtkosten aus, den größten Auftrag und den durchschnittlichen Rechnungsbetrag. Das Format DIN A5 aus dem Spektrum von DIN A6 bis A3 verkaufte sich mit 156 Stück am besten, im Gegensatz zu A3 mit nur 23 Stück. Schaubilder zeigten Umsatz- und Gewinnanstieg in der Zeit von Januar bis Juni mit bemerkenswertem Anstieg im Mai, bedingt durch die Teilnahme am Regionalmarkt.