Sulz a. N. Unter dem freien Himmel des Schlosses Glatt

Mit der Oper "Don Giovanni" von Wolfgang Amadeus Mozart steht ein Klassiker des Musiktheaters auf dem Programm. Ihre Popularität verdankt die Mozart-Oper der turbulenten Handlung und dem Melodienreichtum. In Glatt zeichnet der erfahrene Regisseur Lars Franke für die Inszenierung verantwortlich. Chor und Orchester der Opernfestspiele unter der bewährten Leitung von Sven Gnass und namhafte Solisten bürgen für hohes künstlerisches Niveau. Aufgrund der großen Nachfrage bei den vergangenen Festspielen haben die Veranstalter einen weiteren, dritten Spieltag angesetzt. Ein guter Entschluss, denn über die Hälfte der Karten ist bereits verkauft. Im Schlosshof ermöglichen die Besuchertribüne und die ausgefeilte Licht- und Tontechnik Kunstgenuss auf allen Plätzen. Karten für die drei Aufführungen können noch über www.reservix.de, bei den Vorverkaufsstellen Buchlese in Sulz und Buchhandlung Kohler in Horb und unter Ticket-Hotline des Schwarzwälder Boten 07423/7 87 90 (Montag bis Freitag: bis 19 Uhr, Samstag: 8 bis 12 Uhr) oder online unter www.schwabo.de/tickets erworben werden.