Sulz a. N. Unkonventionelle Künstler begegnen sich im "Trialog"

Bei Bucher lasse sich das hohe Maß der handwerklichen Kunst erkennen, mit der er dem Stein die Form gebe und so auch das Material herausarbeite. Der Bildhauer ist auch für seine Masken bekannt. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man im schwimmenden Marmorschiff "navicula" das Maskenobjekt.

Den Objekten hat sich neben der Malerei auch Thomas Finkbeiner angenommen – in der Werkgruppe "Zwecklose". Alltagsmaterial erscheint in neuem Zusammenhang, deren künstlerische Sichtweise erläutert wurde. Bei seinen Bildern erzielt der Maler seine Effekte mit Eitempera in unterschiedliche Techniken.

Schnekenburger ließ die Besucher detailliert an der Entstehung eines Bildes teilhaben. Die Formen sind gemalt, was aber der Betrachter für sich wahrnimmt, ist seine eigene Interpretation der Dinge. Es sei wie bei den Skulpturen von Bucher, lediglich das Ergebnis eines "Dialogs" zwischen den beiden Seiten der Kunst.

Die Kunst eines Reinhard Sigle in dieser Ausstellung ist nicht konkret, sondern einer gesellschaftlichen Aufgabe verpflichtet. Sie will die Augen öffnen, erinnern, mahnen, einen Positionierung erzwingen.

So verstehen sich etwa die "Aufstiegshilfen", Bretter und Latten zusammengetragen, mit Schnur und Klebeband umwickelt zu Leitern, die scheinbar kreuz und quer an der Wand lehnen. Sie entstanden ursprünglich als Reaktion auf die Bilder von Menschen, die mit genau solchen Konstruktionen versuchten, über einen Zaun in Nordafrika auf spanisches Gebiet zu gelangen – in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Kunst könne also auf etwas hinweisen und in die Pflicht nehmen. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. Januar zu sehen. Öffnungszeiten: Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr.