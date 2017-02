Sulz a. N. Umgang mit Tieren richtet sich nach Konsumverhalten

"Wie sinnvoll ist der Mindestlohn?", lautete eine andere Frage. Wer arbeite, solle so viel verdienen, dass er gut davon leben könne, meinte die Politikerin. Ein Schüler fand, den Betrieben gehe es vor allem um Profit, und sie nutzten die bei ihnen beschäftigen Menschen aus.

Eine weitere Frage bezog sich auf die Massentierhaltung. Dies sei eigentlich ein Schlagwort, eine richtige Definition, was darunter zu verstehen sei, gebe es nicht, erklärte die Bio-Landwirtin. Für sie sind die Bedürfnisse der Tiere maßgeblich. So gehöre eine Kuh nicht in den Hightech-Stall, sondern auf die Weide. Auf ihrem Hof habe sie 350 Legehennen in Freilandhaltung. Wenn alle Hühner aber so gehalten würden, läge der Preis fürs Ei höher. Wie man mit Tieren umgehe, müsse sich die Gesellschaft überlegen und ihren Konsum danach ausrichten. Die Grünen-Politikerin ist gegen Gentechnik in der Landwirtschaft, für Naturschutz und Energiewende. Dass die Grünen mal fünf Mark für den Liter Benzin gefordert hätten, sei eine "alte Kiste". Gleichwohl sei der Klimawandel unbestritten, das stelle sie auch als Bäuerin fest. "Wir wollen das elektrische Auto", sagte Martina Braun, die selber eins fährt. Sie sei zuversichtlich, dass die Automobilindustrie in Baden-Württemberg bei der Entwicklung schnell mitmischt.