Sulz a. N. Überplanung Ortsmitte mit Volksbankareal

Reiner Kimmich, der im Moment das Amt des Ortsvorstehers ausübt, will mit Zustimmung seiner Räte Kontakt zu einem Planungsbüro aufnehmen und in Abstimmung mit der Stadt Sulz eine Überplanung in Auftrag geben. Dabei geht es um die Ortsmitte, zu dem auch das ehemalige Volksbankgebäude und das Bosch-Areal gehören.

Wie groß die Dorfmitte ist, soll mit dem Planungsbüro herausgefunden werden. "Wir brauchen ein Konzept", stellte Kimmich fest und ging auch auf die Hallenzufahrt zur Mühlbachhalle ein – ein Thema, das seit mehreren Jahre unter den Nägeln brennt. Dieses wurde zuletzt nur zurückgestellt, weil das Thema Kunstrasenplatz in Renfrizhausen nach neuesten Informationen wieder im Gespräch sein soll.

Im gültigen Haushaltsplan ist auch der Radweg enthalten, ebenso Vorhänge für die Mühlbachhalle und Ausbesserungen im Gebäude. Die Grabfeldereinfassungen auf dem Friedhof sollen auch in Angriff genommen werden.