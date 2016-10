Sulz a. N. Über die Kleidung und Schuhe armer Brüder

Vor gut gefüllten Kirchenbänken brachten die Interpreten den Zuhörern die Mönchsregeln des Heiligen Benedikt musikalisch und textlich nahe. Als kurze Einführung warf Gössling einen Blick auf die Vita des Abtes Benedikt, der um 480 in Nursa geboren wurde, und als Vater des abendländischen Mönchstums gilt. "Er verließ als junger Student Rom, weil er tief enttäuscht von der herrschenden Sittenlosigkeit war", berichtete Gössling. Benedikt ließ sich als Einsiedler in einer Höhle nieder. Doch immer mehr Menschen seien auf ihn aufmerksam geworden. Zwischen Rom und Neapel gründete Benedikt ein Kloster, das heute als Mutterkloster der Benediktiner gelte, führte der Geistliche aus und erläuterte, dass Benedikt Regeln, die das Leben einer Gemeinschaft in der Gottsuche dirigieren, verfasste. Eine Auswahl dieser Regeln wolle man mit Musik aus dem Mittelalter und der Renaissance vereinen, um so den alten christlichen Text erlebbar zu machen, kündigte Gössling den erwartungsvollen Besuchern an.

Britta Hauenschild umrahmte mit der Traversflöte, gemeinsam mit Stefan Möhle auf der Blockflöte, die einzelnen von Gössling vorgelesenen Benediktsregeln. Kostbare Miniaturen aus der frühen Musikgeschichte ließen die Gesichter der Besucher sichtlich leuchten.

Den Anfang machte das Duo mit einer quirligen, sakralen Komposition von Orlando di Lasso, einer Musikerpersönlichkeit des 16. Jahrhunderts. Des Komponisten und Kleriker Guillaume de Machaut, der um 1300 in der Champagne geboren wurde, gedachte das Flötenduo mit den weichen Klängen aus dem mittelalterlichen "Plus dure que un dyamant".