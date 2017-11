Sulz a. N. Über die Halle wird zu reden sein

In der Mühlbachhalle müsste einiges repariert werden. Der Bühnenanbau entwickle sich zur gefährlichen Stolperfalle, der Vorhang sei zum Teil kaputt und verschmutzt. Die Neonlichter in der Umkleidekabine funktionierten nicht. Auch im Stuhllager sollte der Spültisch entfernt werden, er werde schlicht nicht mehr benötigt. Nicht zufrieden, so Szabady, sei er mit der Platzierung der Lautsprecher. In Paniksituationen könnten sie zur Gefahr werden.

Ortsvorsteher Reiner Kimmich wies darauf hin, dass die Vereine nicht berechtigt seien, eingenhändig Veränderungen vorzunehmen. So habe er beim Theaterbesuch bemerkt, dass nach wie vor die kritisierten Klebebänder verwendet würden. Der Ortsvorsteher denkt darüber nach, wieder einen Hallenausschuss zu gründen, denn das Wirken mancher Vereine gehe über die Festsetzungen in der Hallenordnung hinaus. Über diese Hallenordnung soll bei einer der nächsten Sitzungen gesprochen werden.

Diskutiert wurde in der Sitzung auch über die Hundekotstationen. Waltraud Heubach hatte in der Bürgerfragestunde nachgefragt, ob es möglich sei, an der Straße Richtung Bergfelden auf der linken Seite eine weitere Station aufzubauen. Kurz wurde die Möglichkeit angedacht, die für dieses Jahr noch ausstehende Station im Baumschulweg zu schieben. Doch am Ende waren sich die Ortschaftsräte einig, es so zu belassen, wie es beschlossen war. Für 2018 wird die Station ins Auge gefasst wie von Waltraud Heubach vorgeschlagen. Ortschaftsrat Tobias Gäckle kritisierte an dieser Stelle das Verhalten der Stadt. Trotz hoher Hundesteuer-Einnahmen wälze sie einen Teil der Kosten auf die Ortschaften ab. An die Hundebesitzer wurde appelliert, sich für ihre Vierbeiner verantwortlich zu zeigen, auch wenn Fronmeister Schuh in einem Gespräch mit dem Ortsvorsteher deutlich gemacht hat dass die Stationen in Renfrizhausen gut angenommen werden. Vorstellen konnten sich die Ortschaftsräte, dass der HSV Mühlbachtal eine Station spendieren könnte.