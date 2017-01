Sulz a. N. TV zeichnet 430 Teilnehmer aus

Lob für Organisatoren

Der Präsident ging auf die hervorragenden Leistungen der Teilnehmer ein und lobte vor allem auch die Menschen, die es jedes Jahr möglich machen, dass so viele Sportler jeder Altersklasse ihre Fitness unter Beweis stellen können. Als Anerkennung für jemanden, der dies seit Jahrzehnten tue, überreichte er Ingrid Kläger den Sportkreisehrenbrief.

Cornelia Bitzer-Hildebrandt stellte fest, dass Sport ein wesentlicher Faktor zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und Verbesserung der Lebensqualität sei. Sie gratulierte allen zum erreichten Ziel und wünschte auch weiterhin alles Gute, die nötige Ausdauer, Glück und Geschick.

430 Sportler hatten die Leistungen für das Sportabzeichen im Jahr 2016 erbracht. Viele von ihnen waren der Einladung des Turnvereins Sulz gefolgt, um die Auszeichnung in Gold, Silber oder Bronze entgegen zu nehmen. Unterteilt in Kinder und Jugendliche, Erwachsene, Familien- und Schulwettbewerb hatten die Organisatoren des TV alle Hände voll zu tun, um die Abzeichen an die Frau beziehungsweise an den Mann zu bringen. Familiensportabzeichen gingen an Laule-Michalke, Link, Sackmann-Baur, Schweikart, Widmann, Gorkov, Schaible, Schirk, Stummer, Tischler-Lein, Blocher, Schneider, Burkhardt, Herrmann, Titsch, Häußermann, Stadler, Kurtz.