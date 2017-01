Sulz a. N. Turbulenzen auf dem Bauernhof

Die Fischinger Laienschauspieler agierten bestens in ihren Rollen, allen voran Ilona Schwind als Oma, die keinen Hehl daraus machte, dass ein Knecht auf dem Hof jeden Bauern ersetzen könne. Ihre Schwerhörigkeit sorgte für viele Lacher, zu jedem Wort hatte sie dazu die tollsten Bauernweisheiten parat. Verschrocken war die alte Dame auch nicht, sie schnappte sich die Axt und wusste sich gegen jeden zu verteidigen, auch den schnellen Fritz zwang sie auf die Knie.

Etwas schräg war auch die Tochter des Hauses unterwegs: Claudia (Anna-Maria Hipp) ließ sich gleich von jedem "süßen" Verehrer abschleppen. Zu guter Letzt tauchte da auch noch Tommy Schneider (Marcus Kaupp) auf, den der Bauer davor noch in der Kneipe verprügelt hat. Er hatte das richtige Rezept für den herunter gekommenen Hof dabei. Landwirtschaft und Wellness sicherten die Zukunft der Familie Berger, die am Ende richtig glücklich war. Dies galt auch für Vorsitzenden Karl-Heinz Mysliewitz, der sich am Abend über eine volle Halle freute. Im Hintergrund aktiv war Carmen Hildebrand für die Maske, in der Technik Armin Schwind und als Souffleur Hardy Hipp.