Sulz a. N. Treffpunkt zur sonntäglichen Stund’

Sein Vater, Heinrich Queck, stammte aus Eutingen im Gäu. Er arbeitete bei der Post. Im Ersten Weltkrieg wurde er schwer verwundet. Damals sei er zum Glauben gekommen, erzählt der Sohn.

Heinrich Queck wanderte als Laienprediger regelmäßig zu den Gemeinden in der Umgebung, unter anderem nach Dürrenmettstetten und Hopfau. Mit seiner Familie wohnte er in Sulz in der Kanalstraße 18. "Es war ein offenes Haus", berichtet Samuel Queck, viele Besucher seien gekommen.

Er selber erlebte in dem Haus in der Kappel eine Kehrtwende in seinem Leben. Das war im Winter 1952/53 nach einer "sehr guten" Evangelisation. "Da habe ich mich für Jesus entschieden", sagt er. 1954 zog Samuel Queck in die Schweiz zur theologischen Ausbildung. Zwischen 1967 und 1974 war er wieder in Sulz. Heute wohnt der 82-Jährige in Metzingen.

Die Evangelische Gemeinschaft zog in den 1950er-Jahren vom Haus in der Kappel in die alte Volksbank unterhalb der Stadtkirche. Samuel Queck hatte dann keinen Kontakt mehr zu ihr. Aber er weiß noch, dass seine Schwester später das Harmonium gespielt hatte.

Das große Haus mit der getäferten Fassade in der Kappel soll einem barrierefreien Neubau weichen. Unter anderem sind neben Wohnungen auch Arztpraxen, Therapieräume oder Büros geplant. Die letzte Bewohnerin ist mittlerweile ausgezogen.

Ursula Kuttler-Merz bedauert den Abriss des Gebäudes. "Was bis jetzt unverwechselbar Sulz ist, soll ersetzt werden durch einen Neubau-Klotz, dessen Erscheinungsbild vermutlich ebenso beliebig austauschbar ist wie manche ›Baukunst‹ hier und anderswo", meint sie.

Die Nachbarin sieht das anders: Sie hat nichts dagegen, wenn etwas Neues entsteht. Das alte Haus nimmt für die hinten stehenden Gebäude die Sonne weg. Die Frau hofft nur, dass das neue Wohn- und Geschäftshaus nicht zu hoch gebaut wird.