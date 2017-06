Sulz a. N. Traktoren sammeln ist wie eine Sucht

Ein Schlüter steht gerade in der Werkstatt. Er ist noch nicht fertig restauriert. Tausende von Stunden steckt Uwe Schmid in sein Hobby. Er kennt jede Schraube an seinen landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Einen Hermann Lanz, Baujahr 1976, fährt er vor. Vor zwölf Jahren hat er ihn gerichtet, doch die grüne Karosserie glänzt immer noch wie neu. Auf 95 PS trimmte er den Bulldog. Damit erreicht er locker 35 Stundenkilometer.

Bei der ersten Bergfelder Traktor- und Oldtimerausstellung im Rahmen des Dorffestes ist Uwe Schmid zusammen mit Armin Mangold federführend für die Organisation zuständig. Das Besondere dabei: Es sollen nur Fahrzeuge aus Bergfelden ausgestellt werden. Um die 80 – großteils Schlepper, aber auch Motorräder und Oldtimer-Autos – werden entlang eines ausgeschilderten Rundkurses, der beim Rathaus beginnt, und auf dem Schulhof zu sehen sein. Schmid schätzt, dass in Bergfelden noch etwa 140 Schlepper in Betrieb sind. Die Fahrzeug-Ausstellung wird am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr eröffnet.