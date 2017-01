Sulz a. N. Touren von einfach bis anspruchsvoll

Weitere Highlights sind das Schneeschuhwandern im Bregenzer Wald, eine dreitägige Radtour vom Achensee nach München und das Angebot einer achttägigen geführten Wanderung an die Seen bei Berlin.

Speziell für Kinder und Familien werden zudem weitere elf Veranstaltungen geboten; so das Steingartenfest mit einer Märchenerzählerin, und eine Familienradtour nach Glatt, Klettern in der Neckarhalle und die traditionelle Apfelernte mit Mostpressen.

Die Mittwochswanderer erwartet ebenfalls ein volles Programm: Höhepunkte dürften der Besuch einer Kamel- und Straußenfarm in der Ferienzeit sein, sodass auch Enkel mitkommen können, Besuch des Strohparks in Schwenningen/Heuberg und eine Schifffahrt von Konstanz nach Stein. Aber auch kleinere Wanderungen sind eingeplant wie am Schömberger Stausee oder in der Beurener Heide.

Mehrfach sind die Veranstaltungen vernetzt, damit Eltern mit Kindern bei den Mittwochswanderern, Mittwochswanderer an Sonntagstouren und umgekehrt teilnehmen können. Darum steht auch bei zwei Sonntagsveranstaltungen ein Bus zur Verfügung, und kleinere Wanderungen sind dann möglich.

Dem immer mehr an Bedeutung gewinnenden Thema "Gesundheit" trägt der Sulzer Albverein Rechnung: Agnes Utzler bietet als zertifizierte Gesundheits-Wanderführerin Halbtagestouren im Nahbereich Sulz an. Der Geselligkeit dienen darüber hinaus die Winterhockete auf der Steingartenhütte, das traditionelle Frühlingsfest. Der Bilderabend und die Waldweihnacht. Alle Veranstaltungen werden durch Veröffentlichung in den Mitteilungsblättern und den Tageszeitungen bekannt gemacht.