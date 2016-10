Sulz a. N. Tiere sind seit frühester Kindheit ihre große Leidenschaft

Aufgewachsen in einer Tierarztfamilie – Vater, Großvater und Urgroßvater sind und waren Tierarzt –, sind Tiere von jeher ihre Leidenschaft. Alle Geschichten und Filme von Geßler lassen das fundierte Wissen rund um Tiere erkennen. So hörte der Besucher nicht nur die lustige Geschichte von Beo Cicco und seiner Hinterlassenschaft auf Tatjana Geßlers Kopf oder dem Nutria, dem ihr Butterbrot so schmeckte, sondern man erfuhr auch einiges über die jeweiligen Tierarten, ihre Herkunft und Bedürfnisse. Dadurch wurden die Bedingungen zur richtigen Haltung erklärt.

Über Filmausschnitte nimmt das Publikum an einer Katzenrettung teil

Zootiere wie etwa Bobo, der Gorillachef, wurden weg vom Hollywood-Image ins rechte Licht gerückt. Über Filmausschnitte nahmen die Zuschauer an einer Katzenrettung teil, als Geßler mit der Tierrettung Oberer Neckar unterwegs war. Gedreht wurde auch in einer Wildtierauffangstation, in der ein verstoßenes Lamm Familienmitglied wurde.