Sulz a. N. Thomas Schäfer geht in die letzte Amtszeit

Über die Erfolge und Platzierungen informierte Schriftführer Daniel Krampp. So belegt die "Erste" den zweiten Platz in der Bezirksklasse, die "Zweite" steht in der gleichen Klasse auf dem 9. Platz, die "Dritte" ist in der A-Klasse genauso auf dem 9. Platz zu finden wie die "Vierte" in der B-Klasse. Die "Fünfte" belegt den 8. Platz in der C-Klasse. Im Pokal wurde die zweite Mannschaft Pokalsieger, die erste und die vierte stehen im Halbfinale.

Vereinsmeister wurde Thomas Schäfer im Einzel, im Doppel feierten Benjamin Bendig und Holger Spiegel den Titel. Weitere Erfolge waren die Turniersiege in Bad Imnau und beim Mühlbachpokal. Die Wahl des Vorsitzenden nahm Bürgermeister Stefan Hammer vor, die restlichen Wahlen Thomas Schäfer, der wiedergewählt wurde. Bernd Haigis bleibt zweiter Vorsitzender, Michael Stocker Kassierer, Daniel Kramp bleibt Schriftführer und Wolfgang Narr Jugendleiter. Neuer Kassenprüfer ist Bernd Bührer der mit Dieter Schäfer als Schriftführer aktiv wird. Beisitzer im Ausschuss sind Benjamin Bendig, Werner Hagenlocher, Nicole Irsigler (neu) und Steffen Sehburger.

Abschließend konnte Thomas Schäfer noch Mitglieder ehren: 300 Spiele haben Oliver Schwarz und Steffen Sehburger absolviert, damit sind es neun Spieler, die dieses Ziel erreicht haben. Seit zehn Jahren sind Steffen Leicht und Daniel Haigis Mitglied, dafür gab es die Ehrenurkunde.