Sulz a. N. Theaterleute spenden 1600 Euro an die Kinderklinik

Damit ging die Theaterwoche des Tragödienstadls Mühlheim erfolgreich zu Ende. Vorsitzender Hans-Jürgen Kronbiegel zog mehr als positives Fazit. Die Laiendarsteller hätten alles geben, um ihr Publikum zu verwöhnen. Rund 1000 Menschen hatten sich das Stück angesehen und waren begeistert.

Mit den 1600 Euro, die der Theaterverein gesammelt hatte, wuchs die Gesamtsumme auf 94 100 Euro an. Darauf können alle, die seit 1987 aktiv sind, stolz sein.

Rosemarie Steurenthaler, die Vertreterin des Fördervereins, betonte, wie sehr ihr Verein auf diese Spenden angewiesen sei. Sie berichtete den Zuschauern in der Mühlbachhalle, darunter Bürgermeister Gerd Hieber, die Ortsvorsteherin von Mühlheim, Barbara Klaussner und Reiner Kimmich, Ortsvorsteher von Renfrizhausen, dass sich in Freiburg einiges ändern werde. Mit dem Bau der neuen Klinik habe auch der Förderverein eine neue große Aufgabe. Es werde auch ein Elternhaus gebaut. Der sammelt auch Spenden für die Forschung in dem Wissen, dass acht von zehn Kindern geheilt werden können. Ziel sei es, alle Kinder, die eine schreckliche Diagnose mitgeteilt bekämen, heilen zu können. Es würden jährlich zehn Millionen Euro benötigt, um alle Aufgaben wahrnehmen zu können.