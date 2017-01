Sulz a. N. Tempo 30 für alle Wohnstraßen

Sulz. Bei der Haushaltseinbringung im November vergangenen Jahres hat Hieber auch auf die neuen rechtlichen Möglichkeiten hingewiesen, das Tempo im Bereich von Kindergärten, Schulen und Altenheimen, die an Durchgangsstraßen liegen, auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Er habe das Ordnungsamt um Prüfung gebeten, wo dies in der Stadt von Belang sei, sagt Hieber im Gespräch mit unserer Zeitung.

Er will aber noch weitergehen: Tempo 30 kann er sich auch für die Untere und Obere Hauptstraße in der Kernstadt Sulz zwischen Abzweigung Sonnenstraße und Mühlstraße vorstellen. Schule, Kindergarten oder Altenheim gibt es hier zwar nicht, dafür aber viele Fußgänger. Hieber räumt ein, dass in diesem Bereich die Einführung von Tempo 30 nicht so einfach möglich ist. "Aber wenn sich Gemeinderat und Kernstadtbeirat dazu bekennen, lohnt es sich, sich mit der Verkehrsbehörde damit auseinanderzusetzen", meint er.

Nach wie vor fehlt für die Innenstadt eine Verkehrskonzeption. Die GAL-Fraktion hat daran erinnert. Hieber: "Das Thema stand schon vor Jahren auf der Agenda." Eine Untersuchung sei auch in Auftrag gegeben worden. Dann habe man es aber, unter anderem wegen personeller Veränderungen in dem beauftragten Büro und in der Stadtverwaltung, aus den Augen verloren. Es liege ein Gutachten vor, das aber noch nie im Gemeinderat vorgestellt worden sei. Hieber versichert: "Das wird 2017 nachgeholt."