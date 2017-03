Sulz a. N. Teams noch steigerungsfähig

Der Vorsitzende Sascha Horr konnte bei der Hauptversammlung im Sportheim eine kleine Schar der insgesamt 67 Mitglieder sowie einige Vereinsvertreter begrüßen. Caroline Fuentes ließ dann das abgelaufene Jahr Revue passieren. Ein leichtes Minus musste Kassiererin Jenny Dieterle vermelden. Angeschafft wurde ein neuer Rasenmäher für Kosten von knapp 900 Euro. Zudem wird seit dem letzten Jahr die Pflege der Außenanlagen von Hartmut Eberhardt gegen eine Aufwandsentschädigung übernommen. Ferner wurden für alle aktiven Spieler bei den Herren und im Jugendbereich einheitliche Trikots angeschafft, um ein repräsentatives Erscheinungsbild abzugeben. Der Tennisclub kann immerhin noch auf stattliche Rücklagen zurückgreifen. Diese werden auch benötigt, um die Kunstrasenplätze grundlegend zu sanieren.

Für den verhinderten Sportwart Matthias Beck berichtete der Vorsitzende Sascha Horr zur Situation der Herren-Mannschaft. In der Kreisstaffel I belegte sie einen guten dritten Rang. Mit einem Augenzwinkern gab Horr für dieses Jahr als sportliches Ziel die Devise Aufstieg aus. Bei den Vereinsmeisterschaften der Aktiven sei die Teilnehmerzahl mit zwei Personen "etwas mager" ausgefallen. Paul Reinisch und Sascha Horr konnten dadurch gleich das Endspiel austragen, das Jugendwart Reinisch für sich entschied. Er betonte in seinem Bericht, dass Jugendtrainer Hans-Peter Kopf sich jeden Freitag auf begeisterte Tennisspieler freuen könne, die auch in der Liga aktiv sind. Bei den Vereinsmeisterschaften sicherten sich Julia Schreiber und Lukas Weigold die Juniorentitel. In diesem Jahr werden vom Tennisclub für den Spielbetrieb wieder eine Herren-Mannschaft und eine Mannschaft bei den gemischten Junioren gemeldet.

Erfreulich ist für Ortsvorsteher Albert Beck die Tatsache, dass dem Tennisclub 67 Mitglieder die Treue halten. Dies sei gemessen an der Einwohnerzahl von Hopfau hervorragend. Der Tennisclub befinde sich auf einem guten Weg. Beck ist sich sicher, dass sich bei den Mannschaften auch verstärkt sportliche Erfolge einstellen. Er appellierte an die Mitglieder, für das weitere Gedeihen des Vereins auch Übungsleiterlehrgänge wahrzunehmen.