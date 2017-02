Sulz a. N. Tatkräftige Hilfe, die ankommt

Ihr Engagement ist ungebrochen. Stolz kann sie über bereits Geleistetes sein, wie den Einbau von Wasserfiltern in die Tanks, Möblierung oder die Versorgung mit Büchern und Heften. Mit den Spendengeldern der Sulzer Schüler werden an der Kandischule in Palampur nun Fenster eingebaut. Auch eine EDV-Anlage soll angeschafft werden.

Voller Zufriedenheit sieht sie ihre Projekte laufen und die Erfolge ihrer 240 Kinder, um die sie sich derzeit kümmert. Neben der Bildung und dem Wohl der Kinder liegt Karrenberg auch deren Lernumfeld am Herzen. Für 2017 möchte sie noch eine weitere Schule dazu nehmen. Schulen seien im Norden Indiens in einem erbärmlichen Zustand. Auch dort seien Wasserfilter in den Tanks geplant. Aber das Vorhaben ist nur möglich durch die tatkräftigen Spenden der Sulzer Schulen, bei denen sie sich bedanken möchte.