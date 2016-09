Sulz a. N. Talente und Interessen entdecken

Sulz (ah). Am Samstag und an den Tagen zuvor wurden die Erstklässler in Sulz und den übrigen Schulen der Gesamtstadt eingeschult. Damit hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Nach dem Gottesdienst in der katholischen Kirche begrüßte Schulleiterin Monika Schneider zusammen mit den Klassenlehrerinnen Carolin Mutschler und Evelyn Haller die Kinder und ihre Verwandten. Die Zweitklässler hatten unter der Leitung von Judith Abele-Rothenhäusler ein Willkommenslied eingeübt.

Ein bisschen Boogie, ein bisschen Macarena – die Musiklehrerin hatte weitere Lieder in ihrem Programm und lockerte damit etwas die Atmosphäre auf, da für die Erstklässler ein solcher Tag etwas ganz Besonderes war. Neu in diesem Jahr war der Auftritt der Bläserklasse.

Die Einschulungsfeier in Sulz fand unter dem überdachten Teil des Pausenhofes statt. Monika Schneider betonte in ihrer Willkommensrede, dass nicht nur die Schülern und Eltern aufgeregt seien – auch bei den Lehrern seien alle gespannt "was ihr so mitbringt". Damit meinte die unterschiedlichen Talente und Interessen, die es gemeinsam zu entdecken gelte. "Ich hoffe dass ihr viele Freunde findet, die euch helfen und unterstützten".