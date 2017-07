Sulz a. N. Tagesmütter gefragt

Für die meistern Frauen ist es auch kein Vollzeitberuf, viele Tagesmütter arbeiten noch nebenher. "Wegen des Geldes mache ich es nicht", sagte eine der Anwesenden.

Wer sich für diesen Job ausbilden lassen will, muss zunächst auch Geld ausgeben, unter anderem für Kursgebühren. Hinterher sind noch Versicherungen und Steuern zu zahlen. Kauder wunderte sich, dass sich Frauen bei diesen schlechten Bedingungen für die Tagespflege von Kindern interessieren. Er kündigte an, dass sich die Kommunen darauf einstellen müssten, ihre Betreuungskapazitäten auszubauen. Man brauche in den nächsten Jahren mehr Gundschulplätze und Grundschullehrer aufgrund zunehmender Geburtenzahlen und Zuwanderung.