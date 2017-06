Sulz a. N. Täglich 30 Kilometer weit gepilgert

An Winnenden, der Nachbarstadt, führt nämlich ein Jakobsweg vorbei. Ihr Mann, der als Programmierer und IT-Berater tätig ist, war sofort begeistert. Der 47-Jährige sah es als Herausforderung an, eine ganze Woche mit dem Gepäck auf dem Rücken zu marschieren. "Wenn es hier gelingt, dann dürfte es irgendwann mal auch in Spanien funktionieren", meint er zuversichtlich.

Der Pilgerweg führte die beiden während der ersten Tagestour bis nach Esslingen, rund 26 Kilometer weit. Von dort ging es in Etappen weiter nach Neckarhausen (bei Nürtingen), dann nach Tübingen. Am vierten Tag mussten sie eine ganztägige Pause einlegen, da Volker Hielschers Knie Probleme bereitete und auch ein paar Blasen an den Füßen auftraten. Doch tags darauf ging es weiter nach Rottenburg und von dort nach Horb. Überall bekamen die Pilger ihren Stempel in den Pilgerausweis. Durchschnittlich knapp 30 Kilometer ist das Ehepaar jeden Tag gepilgert und hatte dabei auch noch Glück mit dem Wetter. Das letzte Ziel war Alpirsbach, von dort ging es mit dem Zug zurück in die Heimat.

Die Übernachtungen wurden täglich kurzfristig organisiert, das Handy mit Internetzugang hat Volker Hielscher jedenfalls dabei. Genauso wie ein Reiseführerbüchlein. "Manchmal sind die Wegweiser schwer zu finden", berichtet Volker Hielscher. "Entweder sind sie vom Gras zugewachsen oder es sind nur kleine Trampelpfade, die durch den Wald führen", schildert er die Erfahrungen nach knapp einer Woche.