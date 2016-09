Sulz a. N. Sven Grabowski nun an der Spitze des Vereins

Der aktuelle Umsatz sowie Kosten für erforderliche Investitionen hinsichtlich eines zweiten Arbeitsplatzes in der Verwaltung waren weitere Themen. Als "vorbildlich und exzellent" bestätigte Rechnungsprüfer Christian Gronauer die Arbeit von Tischler.

Ende 2014 war die VHS der Qualitätsinitiative des VHS-Verbandes von Baden-Württemberg mit dem Ziel beigetreten, ein Qualitätszertifikat zu erhalten. Im Dezember 2016 wird die Projektdokumentation der Qualitätsentwicklung beim Verband zur Begutachtung abgegeben, um das Zertifikat für die Sulzer Einrichtung und damit auch die Zuschüsse zu bekommen.

Wie bereits 2014 angekündigt, werde nach Abschluss dieses Prozesses die komplette Vereinsführung ihre Ämter zur Verfügung stellen. Tischler bedankte sich bei beim Vorstand, der Stadt, der Verwaltung, bei den Dozenten, Kursteilnehmern und dem Hausmeister für die Unterstützung der vergangenen sieben Jahre. Mit Sven Grabowski konnte er einen Vorsitzenden präsentieren, der seit Jahren Dozent an der VHS ist, sich auch in deren Verwaltung auskennt und in der Qualitätsentwicklung mitgearbeitet hat. Er wurde am 1. Juni eingestellt und übernahm nun, nach dreimonatiger Einarbeitungszeit, am 1. September die Leitung. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Frank Ruthardt gewählt, der damit das Amt von Jürgen Nitsch übernimmt. Claudia Ronnenberg gibt ihre Ämter als dritte Vorsitzende und Schriftführerin an Simone Plocher ab. Als Rechnungsprüferin fungiert zukünftig Bettina Mondry. Allen Neugewählten liegt der Fortbestand der VHS als einer guten Einrichtung am Herzen, die unterstützt gehöre.