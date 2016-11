Sulz a. N. Sulzer Weihnachtssterne leuchten wieder

Wer sich nicht ins vorweihnachtliche Einkaufsgetümmel stürzen möchte, kann auch eine Spende unter dem Kennwort "Weihnachtsstern" auf das Konto der evangelischen Kirchenpflege Sulz einzahlen.

Am Samstag, 17. Dezember, werden die Geschenke bei einem adventlichen Nachmittag an die Kinder übergeben, natürlich mit der Auflage, die Geschenke erst an Heiligabend zu öffnen. Nähere Informationen gibt es telefonisch in der Diakonischen Bezirksstelle unter der Nummer 07454/22 76.