Sulz a. N. Sulz mit zwei Projekten im Rennen

Sulz. Noch ein weiteres Vorhaben wird zur Bezuschussung empfohlen: die Errichtung einer Wander- und Schutzhütte beim Aussichtsturm in Dürrenmettstetten durch die Natur- und Wanderfreunde. Die Stadt ist daran insofern beteiligt, als sie eine Fläche zur Verfügung stellt.

"Wir haben uns gefreut, dass wir doppelt bedacht wurden. Da sind wir sehr gut weggekommen", teilt Hauptamtsleiter Hartmut Walter mit. In der jüngsten Projektauswahlrunde für die Leader-Region Oberer Neckar, die von Rottweil bis Horb reicht, sind insgesamt sieben neue Projekte für das europäische Förderprogramm ausgewählt worden.

Das heißt allerdings noch nicht, dass damit die Zuschüsse genehmigt sind. Die Vorschläge gehen jetzt zur weiteren Prüfung an die Bewilligungsstelle im Regierungspräsidium Freiburg. Nach der "qualitativen Wertung" durch den Ausschuss werde jetzt geprüft, ob die formalen Kriterien erfüllt würden, erklärt Angela Blaes von der Leader-Geschäftsstelle in Rottweil. Wie das Regierungspräsidium entscheiden und wann der Zuschuss genehmigt werde, sei schwer zu sagen. Das hänge auch davon ab, ob alle erforderlichen Unterlagen vorlägen. Insgesamt könnten Zuschüsse in Höhe von 300 000 Euro vergeben werden.