Sulz a. N. Südländisches Flair im "Auchtert"

Ob die Orangen reif sind, lässt sich leicht prüfen. Wenn sie auf Druck etwas nachgeben, können sie gepflückt werden. Der richtige Zeitpunkt muss jedoch erwischt werden. Mittlerweile ist es für die Ernte fast zu spät. Manche Orangen sind bereits ausgetrocknet, andere schmecken holzig und sind saftlos. Krist kommt es aber weniger auf die Ernte an, er freut sich vor allem an der Optik. Manche Zitronat-Früchte haben ganz seltsame Formen. Eine ähnelt einer verkrüppelten Hand, eine andere hängt schwer und gelb am Baum. Krist pflückt eine Orangenblüte und hält sie an die Nase: "Sie hat einen betörenden Duft."

Er züchtet die Pflanzen nicht selbst, sondern kauft sie. Es kann vorkommen, dass ein Baum beim Händler in voller Blüte steht oder zahlreiche Früchte hat, dann aber in den folgenden Jahren nichts mehr trägt. Er vermutet, dass die Pflanze in der Gärtnerei oft voll gepumpt wird mit Dünger und vor Kraft beinahe explodiert. Hinterher sei sie aber ausgepowert. "Das ist mir schon öfters aufgefallen", meint er.

Der "Flaschenputzer" steht jedoch in voller Pracht da. Die rundlichen Blüten sehen aus wie Bürsten. Der Olivenbaum bekommt zwar Früchte, aber genießbar seien sie nicht. Und die vom Feigenbaum schmecken Krist nicht.

Vor dem Gewächshaus hat er zwei Wasserbottiche mit einem Fassungsvermögen von jeweils 3500 Litern aufgestellt. Noch sind sie gut gefüllt. Das Wasser wird vom Gewächshausdach in die Behälter gleitet. In trockenen Sommern reicht das zur Bewässerung der vielen Pflanzen allerdings nicht. Jeden Tag füllt Krist die zehn Liter fassende Gießkanne 35 Mal. "Für mich ist das Entspannung", sagt er.

Das Gewächshaus ist jetzt fast leer. Tomaten und Paprika sind noch drin. Im Winter müssen alle draußen stehenden südländischen Exoten ins Warme. Dann geht es eng zu. Wenn es draußen kalt und grau ist, so Krist, betritt man im Gewächshaus eine "andere Welt".

Ein Kontrast auch zur Firma gleich daneben: Krist führt einen Familienbetrieb, in dem mit Fräsmaschinen Metall bearbeitet wird. Die Halle im "Auchtert" hat er 1999 gebaut. Die Firma ist spezialisiert auf Präzisionsteile in kleinen Stückzahlen.

Krist: "Da kann man noch Geld verdienen." Momentan laufe es auch gut. Der Unternehmer hat aber schon andere Zeiten erlebt. In der Wirtschaftskrise 2009 ging es an die Existenz. Von daher will Krist lieber klein bleiben. In seiner Firma sind seine Frau und seine beiden Söhne beschäftigt.