Sulz a. N. Stuttgart 21 ist der größte Auftrag der Firmengeschichte

Das Bahnprojekt Stuttgart 21 ist der größte Auftrag, den Sülzle in seiner mehr als 136-jährigen Firmengeschichte erhalten hat und zeigt, dass die Logistik entscheidend sein kann. "Bei Aufträgen dieser Dimension gilt es häufig, große Mengen Stahl ›just in time‹ auf der Baustelle bereitzustellen", sagt Heinrich Sülzle. "Mit einem eigenen Fuhrpark und der nahe gelegenen S21-Projektbiegerei in Denkendorf sowie den weiteren im Umkreis befindlichen Standorten in Dußlingen, Pforzheim, Dornstetten und Rosenfeld sind wir für diese Aufgabe jedoch bestens gerüstet." Sülzle Stahlpartner ist mit zwölf eigenen Standorten und einem Partnerbetrieb in Aichach einer der größten Bewehrungsstahlhändler und Biegebetriebe Deutschlands und steht in direktem Kontakt mit zahlreichen internationalen Stahlwerken.