Sulz a. N. Sturm Egon fällt den Christbaum

Im vergangenen Jahr gab es wegen es Baumstandorts Diskussionen in Holzhausen. Manche, darunter der frühere Ortschaftsrat Theo Plocher, meinten, dass der Weihnachtsbaum eigentlich an der Ortsdurchfahrt besser von Autofahrern gesehen werden könnte als auf dem neugestalteten, höher gelegenen Bereich am Rathaus. Dort wird er zudem von der Linde verdeckt.

Das gilt auch für den Maibaum, der hier ebenfalls aufgestellt wird. Die Ortschaft ließ dafür die entsprechende Vorrichtung installieren – "für viel Geld", wie Plocher meint.

Am alten Platz konnte nicht einmal der verheerende Sturm Lothar am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 dem Christbaum etwas anhaben. Jetzt, findet Plocher, sei eine "natürliche Entscheidung zur Standortfrage des Weihnachtsbaums" gefallen. Das Sturmtief "Egon" habe sich in der Vollmondnacht gegen den derzeitigen Standort ausgesprochen.