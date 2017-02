Sulz a. N. "Strütwiesen" werden extensiviert

Sulz-Sigmarswangen. Über die bewilligten Maßnahmen im Haushaltsplan 2017 informierte Ortsvorsteherin Sabine Breil in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Den größten Posten stellen zwei Ökokonto-Maßnahmen dar: Für die Extensivierung in den "Strütwiesen" und einen zusätzlichen naturnahen Tümpel im Gewann Klausenhau beim Sportgelände sind 40 000 Euro veranschlagt. Planungskosten in Höhe von 5000 Euro waren bereits im vergangenen Jahr im Etat enthalten.